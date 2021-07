Paweł Nowak został nowym trenerem Unii Tarnów

– Cieszę się, że w trudnej sytuacji, w której nie udało się dojść do porozumienia co do nowego kontraktu z dotychczasowym szkoleniowcem, Paweł Nowak nie potrzebował wiele czasu do namysłu, by przyjąć ofertę Unii Tarnów – powiedział na oficjalnej stronie klubu (zksuniatarnow.pl) prezes Artur Szklarz. Dodał m.in.: - Na pewno ważnym czynnikiem przy wyborze trenera było jego ogromne doświadczenie zawodnicze na najwyższym poziomie rozgrywkowym, a także preferowany sposób pracy nastawiony na rozwój zawodników, co w trzyletnim planie naszego klubu ma szczególne znaczenie.