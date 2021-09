Pętla Spiska - niesamowite widoki, fantastyczna trasa [ZDJĘCIA]

Gdzie zacząć Pętlę Spiską?

Odcinek liczy 44 kilometry i można wyznaczyć sobie miejsce startu i mety w kilku miejscach. Polecamy Dursztyn, wioskę niedaleko Nowego Targu, choć równie dobrze można zacząć w Nidzicy bądź, Kacwinie. To miejsca, gdzie można zostawić samochód i bezpiecznie wrócić po kilku godzinach jazdy.

Nawierzchnia

Trasa w połowie biegnie asfaltowymi drogami o znikomym ruchu samochodowym, ale też polnymi ścieżkami, kamienisto-szutrowymi duktami i leśnymi ścieżkami. Optymalny byłby więc rower górski, ale crossowy czy trekkingowy z amortyzatorem też się sprawdzi. Nie polecamy tej trasy kolarzom preferującym rowery sportowe, bo będzie to wręcz niemożliwe, by spokojnie dotarli do celu.

Atrakcje

Przede wszystkim wspaniałe widoki na pasmo Gorców, Pienin i Tatr. To niezwykle widokowa trasa, prowadząca głównie otwartymi przestrzeniami, gdzie pasma górskie widoczne są jak na dłoni. Przejeżdżamy przez Niedzicę, gdzie warto odwiedzić zamek a także zaporę na jez. Czorsztyńskim. Urokliwa miejscowością jest też Kacwin z zabytkowym kościołem, a także Dursztyn. Szczególnie widokowym miejscem jest Łapszanka oraz Grandeus.

Trasa

Wybierając za punkt początkowy Dursztyn kierujemy się na wschód za znakami które są obecne na całej pętli spiskiej. To specjalne oznaczenia kilometrażu. Szlak przez kilka kilometrów wiedzie asfaltowa droga, po czym skręca w polną i leśną - kamienistą. Trzeba uważać, by podążać w kierunku Niedzicy, na rozwidleniu dróg nie zjechać do Niedzicy w prawo tylko udać się w lewo po to, by dojechać do zamku. Spod zamku prowadzi zjazd serpentynami co centrum miejscowości i dalej do Kacwina. Granice przekraczamy przez nie oznaczone przejście. Niedługo po nim na rozwidleniu dróg kierujemy się w prawo do wsi Ostrunia. Na jej końcu skręcamy w prawo, gdzie czeka nas dość stromy podjazd w kierunku Polski. Docieramy na Przełęcz pod Łapszanką.