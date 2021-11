Pięć medali podopiecznych trenera Mateusza Dylawerskiego podczas mistrzostw Europy kadetów i juniorów w kickboxingu [ZDJĘCIA]

Na najniższym stopniu podium stanął kwintet: Nina Śmigielska (Warszawa), Wiktoria Lendzion (Warszawa), Kacper Szymczuk (Łęczna), Jonasz Gortat (Bełchatów), Żaneta Stenka (Luzino). Taki wynik jest rekordem polskiej ekipy, jeśli chodzi o zdobycze medalowej na tak wysokiej randze imprezie. Duży udział w tym osiągnięciu miał drugi trener kadry narodowej pointfighting kadetów Mateusz Dylawerski, wcześniej wielokrotny medalista w najpoważniejszych zawodach w kraju i za granicą.

W Budvie startował także zawodnik Wielicko-Gdowskiej Szkoły Walki Prime - Michał Podborski, aktualny mistrz Polski w formule pointfighting juniorów do 74 kg. W swojej pierwszej walce, w 1/8 finału ME, zmierzył się z reprezentantem Niemiec Semih Yildiz. Pojedynek był wyrównany. Na początku na prowadzenie wyszedł Yildiz, ale Podborski szybko stratę odrobił i objął prowadzenie, którego niestety nie udało mu się dowieźć do końca walki. Ta po trzech 2-minutowych rundach zakończyła się zwycięstwem Niemca 8:7.