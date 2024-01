Piękny wschód słońca nad białymi Tatrami. Gdzie najlepiej podziwiać początek dnia?

Na portalach społecznościowych w okresie zimowym publikowane są zdjęcia z wschodu słońca na Giewoncie. Takie ujęcia wzbudzają zachwyt wśród internautów. Jednak tego rodzaju wyprawa nie jest dla każdego. Bowiem zimowe wyjście na tatrzańskie szczyty to nie to samo, co letnia wyprawa. Tu już trzeba odpowiednio się przygotować - m.in. w raki, czekan, kas, latarkę oraz ciepłe ubranie. Poruszanie się w śniegu wymaga przygotowania. To zdecydowanie nie jest wyprawa dla każdego. Ponadto, zgodnie z przepisami nie powinniśmy przemierzać tatrzańskich szlaków przed świtem.

Są jednak inne miejsce, gdzie bezpiecznie i legalnie możemy na Podhalu podziwiać wchód słońca. Z jednych widok jest lepszy, z innych już mniej imponujący. Do jednych jest blisko z Zakopanego, inne z kolei wymagają trochę wysiłku, by się tam dostać. Jednak do wielu miejsc dojedziemy samochodem, nawet nie trzeba będzie z niego wysiadać, by podziwiać piękne widoki.