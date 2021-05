Pierwsza wystawa w dawnej klinice na Wesołej. Poszpitalny kwartał zaczyna nowe życie?

Kraków będzie metropolią do 2023 roku? Gra toczy się 300-600 mln zł

Jesienią zeszłego roku parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej zapowiedzieli początek prac nad ustawą metropolitalną dla Krakowa. Niewykluczone, że do miesiąca ustawa trafi pod obrady Senatu. Takie płyną wnioski z wyjazdowego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Związków Metropolitalnych, które odbyło się w czwartek w Krakowie. Jeśli Kraków i sąsiednie gminy utworzą związek metropolitalny, to może się to przełożyć na dodatkowe wpływy z podatków w wysokości 300-600 mln zł.