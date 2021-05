Pierwszy plenerowy koncert w Hype Parku w Krakowie - 2 czerwca zaśpiewa długo oczekiwana Sanah

Już jako mała dziewczynka lubiła występować przed najbliższymi. Najpierw przed rodzicami, a potem przed coraz szerszym kręgiem wujków i cioć. Kiedy była w trzeciej klasy szkoły podstawowej zaczęła uczestniczyć w różnych konkursach wokalnych dla dzieci. Na jeden z nich napisała swoją pierwszą piosenkę – o... nietoperzach. W końcu rodzice zapisali ją do szkoły muzycznej, w której najpierw podjęła naukę gry na skrzypcach, a potem na pianinie.

- Bawiłam się nagrywając piosenki na dyktafon, aż w końcu rodzice podarowali mi taki prezent na święta - sesję nagraniową w studiu Izabelin. To dosłownie trzy minuty od mojego domu, więc kiedy szukali najbliższego studia, ten wybór był oczywisty. Pomyśleli: „Niech sobie Zuzia nagra te swoje piosenki” - i tak trafiłam do prawdziwego studia. Na początku myślałam, że to będzie krótka przygoda i koniec, a ostatecznie okazało się, że wracałam tam wiele razy i nagrywałam kolejne kompozycje – mówi w wywiadzie dla Empiku.