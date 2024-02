Piłkarskie Orły. Kwietniewski: w zespole jest pozytywna energia! Najlepszy strzelec Sandecji z wyróżnieniem

Przedostatni miesiąc w roku był dla niego bardzo udany. Gracz ten zanotował wtedy trzy trafienia po rzutach karnych w starciach przeciwko Kotwicy Kołobrzeg (1:2) i Skrze Częstochowa (2:2, dwa trafienia).

Urodzonego w Kielcach piłkarza, w przeszłości reprezentującego barwy m.in. Legii Warszawa czy juniorskich ekip londyńskiego Fulham zapytaliśmy o nastroje w zespole Sandecji przed sobotnią rywalizacją z Zagłębiem II Lubin (godz. 19.30, Niepołomice).

- Jesteśmy gotowi, za nami okres przygotowawczy, do soboty mamy mikrocykl. Dobrze przepracowaliśmy ten zimowy czas i mam nadzieję, że pokażemy to już w najbliższym meczu – mówi nam.

7 stycznia br. nowym trenerem „Dumy Krainy Lachów” został Robert Kasperczyk, który zastąpił na tym stanowisku Łukasza Surmę.

- Odbieramy go pozytywnie. Pojawiła się świeżość, taki nowy bodziec dla zespołu. W drużynie jest pozytywna energia. Nie możemy doczekać się soboty i liczymy na to, że pokażemy na murawie to, nad czym pracowaliśmy w okresie przygotowawczym – nie kryje Mikołaj.