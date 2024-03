Piosenki z debiutu odświeżone na nowo. Krakowski wokalista Koko Die prezentuje płytę “Some of Your Pain (Remixes)”

EP-ka “Some of Your Pain (Remixes)” to specjalny projekt, którym Koko Die pragnie udowodnić, że nie istnieje jedyna słuszna wersja piosenki. Artysta postanowił dać drugie życie swoim najpopularniejszym kawałkom z ostatniego albumu i oddał je w ręce zaprzyjaźnionych producentów. Zaprosił do współpracy muzyków, z którymi tworzył inne projekty i poprosił ich, aby wybrane utwory przepuścili przez własny filtr - bez założeń, z pełnym poczuciem swobody i wolności.

W ramach projektu “Some of Your Pain (Remixes)” powstały wyjątkowe remiksy pięciu utworów z ostatniej płyty Koko Die. Ostatnim z nich jest kawałek "Cut Off Her Hand - Radek Baranowski Remix", który zamyka EP-kę. Premierowy utwór to połączenie świeżego i energetycznego brzmienia z oryginalnym wokalem artysty. Wszystkie remiksy od dziś dostępna są w serwisach streamingowych.