Plany dla Górki Narodowej: Ok. 500 dzieci musi daleko dojeżdżać do szkół podstawowych. Nowa placówka za cztery lata?

Grzegorz Stawowy, radny, który przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, uważa, że prace nad powstaniem szkoły podstawowej i przedszkola na Górce Narodowej nie mogą się rozpocząć z powodu braku planu miejscowego „Górka Narodowa ul. Banacha I, II, III i IV”.

– Plan ten miał być uchwalony jesienią, jednak jak dotąd do tego nie doszło. Podobnie sytuacja prezentuje się w temacie planowanych tu inwestycji drogowych, jak choćby przebudowy ul. Górka Narodowa. W ciągu ostatniego roku do planu miejscowego wprowadzone zostały natomiast tereny sportowe na zachodniej stronie Górki Narodowej. Udało się też uzyskać analizę zasadności dla sporządzenia planu miejscowego dla terenów zielonych w tej części Górki Narodowej – wylicza radny.

To wszystko działania zmierzające do tego, aby budowa obiektu mogła się w końcu rozpocząć.