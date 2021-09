Płynie w nich gorąca krew. Unia Oświęcim pokonała ŁKH Łódź. Ponad 200 minut kar w kwalifikacji do igrzysk młodzieży [ZDJĘCIA]

Dla oświęcimian miał to być „spacerek” po punkty. Tymczasem w pierwszej odsłonie nie było łatwo, a bójka Niewiadomskiego z Konstantinem Maruchą omal nie zakończyło się regularną bijatyką. Sędziowie po czterech zawodników każdej z drużyn odesłali do szatni. Dla gości problem polegał na tym, że zostało ich tylko siedmiu do gry.

Zanim jednak doszło do punktu zapalnego, łodzianie objęli prowadzenie, wykorzystując liczebną przewagę. Tym samym skarcili miejscowych za niefrasobliwość na początku spotkania, kiedy Ilija Baida uderzył z bliska zbyt lekko, a potem Jan Bratek trafił w poprzeczkę.