Po naszej interwencji rekreacyjny teren przy Kolnej znów ma być dostępny dla mieszkańców. Zniknie ogrodzenie?

Tor kajakowy Kolna znów będzie dostępny dla mieszkańców

- Zgłosiłem temat na komisji sportu. Otrzymaliśmy informację, że Zarząd Infrastruktury Sportowej skierował pismo do operatora toru kajakowego, aby ten w wyznaczonych godzinach udostępnił go mieszkańcom. Jeśli chodzi natomiast o pozostałą część rekreacyjnego terenu, to ma on zostać całkowicie otwarty dla wszystkich - przekazał nam radny miejski Andrzej Hawranek. Dzwoniliśmy do rzecznika prasowego ZIS, by potwierdzić tę informację, nie odebrał telefonu. Wysłaliśmy pytania, czekamy na odpowiedzi.