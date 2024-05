Po raz dwudziesty Marsz Równości idzie ulicami Krakowa. Pierwszy raz z udziałem prezydenta miasta. Zdjęcia

- Pamiętam pierwszy Marsz, kiedy przyszliśmy na miejsce, skąd miał wyruszyć to urząd miasta nagle wykopał tam dziurę i oznajmił, że rozpoczyna tam roboty drogowe więc Marsz się nie może tam odbyć. Taki mieliśmy klimat, że rzucano w nas butelkami, kamieniami, kiedy także ci, którzy stoją z nami dziś skandowali straszne hasła. Żyjemy w innym kraju - mówił Robert Biedroń, który jak co roku pojawił się na krakowskim wydarzeniu. - Ten Marsz idzie dalej i to jest fantastyczne, ponieważ, być może zmieniła się mentalność Polek i Polaków, ale nie zmieniło się prawo i jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, bo nadal czujemy się obywatelami drugiej kategorii. Piękne jest także to, że on jest coraz większy.