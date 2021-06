Po trzech latach przerwy Unia Tarnów wraca do III ligi!

Sympatycy Unii mieli dobre przeczucie, gdyż od początku meczu rewanżowego inicjatywa należała do do tarnowian. Wiślanie, którym bezbramkowy remis gwarantował awans, od pierwszych minut starali się grać uważnie w obronie, z rzadka natomiast decydowali się na budowanie akcji ofensywnych. Zespół tarnowski w pełni to wykorzystał i momentami spychał rywali do głębokiej defensywy. Bramka dla Unii wisiała więc w powietrzu i była tylko kwestią czasu.

Początkowo strzały tarnowian były jednak minimalnie niecelne, natomiast pierwszym poważniejszym ostrzeżeniem dla defensywy miejscowych była akcja Wiślan w 25 min, po której Mateusz Kotwica stanął oko w oko z Łukaszem Lisakiem, który wygrał ten pojedynek.

Chwilę później nastąpił decydujący atak tarnowian. Najpierw po kapitalnym podaniu Łukasza Popieli, najlepszy snajper Unii Artur Biały znalazł się na czystej pozycji i okazji nie zmarnował. Z kolei cztery minuty później po dośrodkowaniu z lewej strony Kacpra Nytko, Popiela „główką” pokonał Marcina Cabaja.