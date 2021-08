Poczytaj! Pomyśl! Podyskutuj! Rusza 6. edycja Dyskusyjnych Klubów Czytelniczych

Wydawać by się mogło, że to relikt minionej epoki, że w dobie forów internetowych i mediów społecznościowych, gdzie toczą się dyskusje na każdy temat, w tym także literatury każdego gatunku, spotkania, na których omawia się zadaną lekturę odeszły do lamusa. Nic bardziej mylnego. W 2016 roku z inicjatywy Michała Zabłockiego zostały reaktywowane Krakowskie Dyskusyjne Kluby Czytelnicze.

W tym roku miłośnicy literatury, choć może lepiej nazwać ich miłośnikami rozmawiania o literaturze, spotkają się w krakowskich księgarniach po raz szósty. Uczestnictwo w DKCz jest bezpłatne, "biletem wstępu" jest jedynie przeczytana wcześniej lektura.