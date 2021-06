Pod estakadami kolejowymi w centrum Krakowa powstanie park! [WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA]

– Podpisywana umowa to dowód na to, że kolejowe inwestycje nie tylko skracają czas przejazdów, zwiększają komfort podróży i likwidują wykluczenie komunikacyjne, ale również korzystnie zmieniają warunki życia w Krakowie. Dzięki inwestycjom rządowym mieszkańcy zyskają atrakcyjne miejsca do spędzania wolnego czasu – powiedział minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk.