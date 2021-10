Podhale. 18 października stanie kolej linowa na Kasprowy Wierch. Będzie przegląd techniczny

Oprócz codziennego monitorowania, sprawdzania poprawności funkcjonowania i bezpieczeństwa kolei w ośrodkach należących do Polskich Kolei Linowych, wszystkie obiekty co roku, po zakończonym sezonie letnim oraz zimowym przechodzą dodatkowo prace techniczne związane z przygotowaniem kolei do następnego sezonu. Ich celem jest zapewnienie sprawności urządzeń, bezpieczeństwa oraz komfortu podróżujących turystów, a także pracowników firmy.

- Dla PKL priorytetem jest bezpieczeństwo osób korzystających z naszych usług. Chcemy, by turyści wjeżdżający kolejami PKL na szczyty gór, mogli podróżować bezpiecznie i cieszyć się pięknymi widokami. Dlatego oprócz kontroli dziennej, podczas której sprawdzamy główne systemy zabezpieczeń, w tym systemy hamulcowe, elektroniczne i mechaniczne, dodatkowo dwa razy w roku - zarówno po sezonie letnim, jak i zimowym - przeprowadzamy prace serwisowe i konserwacyjne, które wiążą się z czasowym przestojem funkcjonowania kolei – mówi Marian Szewczyk, dyrektor ds. techniczno-operacyjnych PKL.