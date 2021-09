Podhale. Fish Emade na scenie w Kościelisku. Tatrzańska wioska zmienia się w mekkę muzycznych doznań

Kto wędrował z nami w poprzednich latach, ten doskonale wie, że nasz muzyczny szlak to nie nudna, prosta ścieżka w równo przystrzyżonym parku, ale podróż pełna zakrętów, wyzwań i oszałamiających widoków. To spotkanie z różnymi gatunkami muzycznymi i wrażliwościami, przygoda z dźwiękami, które od razu porywają do zabawy, ale i takimi, które wymagają skupienia. W tym roku również zaprosiliśmy artystów reprezentujących różne muzyczne światy, których łączy jedno – bezkompromisowe dążenie do artystycznej prawdy. Tu nie ma żadnych dróg na skróty