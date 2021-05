Podhale. Gdzie pod Tatrami zjemy najlepsze lody? Sprawdźcie nasze podpowiedzi

Najsłynniejsze na Podhalu są oczywiście lody nowotarskie. Kręcenia lodów w Nowym Targu sięga 1947 roku, kiedy Franciszek Żarnecki rozpoczął produkcje oparta wyłącznie na naturalnych składnikach. Lody w Nowym Targu są robione po dziś dzień. Zazwyczaj dostępnych jest 6-7 smaków. Kupujemy lody na wagę, dzięki temu możemy mieć po trochę z każdego smaku. Pyszne, kremowe i gładkie lody, rozpływające się w ustach podbijają serca mieszkańców i turystów. Firma rodzinna działa do dziś na nowotarskim Rynku pod nr 26, a od kilku lat w Zakopanem na górnych Krupówkach 48b znajduje się cukiernia państwa Żarneckich. Jeśli kolejka przed lodziarnia jest rekomendacją smaku, to tu zawsze są kolejki.

Lubieńscy - Deja Vue - niewielka budka na ulicy Sokoła 11 w Nowym Targu, zazwyczaj serwująca do pięciu smaków. Jednak to właśnie one podbiły serca mieszkańców i turystów. Lody są kremowe, gęstsze. Zimne smakołyki sprzedawane są z "okienka", tworzą się czasem gigantyczne kolejki.