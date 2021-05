Podhale. Hotele szykują się na otwarcie. Niektóre chcą postawić na szczepienia pracowników

W tym roku turyści wyjeżdżając na letni wypoczynek z pewnością będą zwracali uwagę na kwestie bezpieczeństwa epidemiologicznego. Dlatego krakowscy hotelarze zapowiadają, że będą promować się jako zakłady pracy zaszczepionych. Podobnym krokiem chcą pójść ośrodki turystyczne na Podhalu.

Program szczepień przeciw covid-19 nabrał rozpędu. Do czwartku (6 maja), wykonano w Polsce ponad 12,6 mln szczepień. Pierwszą dawną zaszczepionych zostało niemal 9,5 mln osób, a w pełni zaszczepionych jest już ponad 3,3 mln osób. Równocześnie maleje liczba nowych zakażonych. Dlatego od 8 maja rząd znosi część obostrzeń – zwłaszcza dla branży turystycznej. Hotele będą mogły - w rygorze sanitarnym - wznowić wynajem pokoi dla turystów. Ośrodki będą mogły wynająć 50 proc. wszystkich dostępnych w obiekcie łóżek. To bardzo ucieszyło branżę turystyczną na Podhalu. Na otwarcie szykują się największe hotele i pensjonaty. Wszystko wskazuje na to, że wakacje będą okresem, gdy hotelarze w końcu będą mogli zarobić. O ile oczywiście przyjadą turyści. - Tegoroczne lato będzie bardzo ważne dla ośrodków turystycznych w Małopolsce. Myślę, że stanie ono pod znakiem bezpieczeństwa. Dlatego trzeba położyć duży nacisk na rozpropagowanie informacji o przygotowaniu obiektów pod względem ochrony gości przed zakażeniem COVID-19. Najlepiej przygotowane są duże hotele. Ale mam wrażenie, że za mało o tym mówią. By znów przekonać do siebie turystów, muszą mówić więcej i głośniej – ocenia Grzegorz Biedroń z Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

Krakowskie hotele chcą w czasie wakacji promować się jako miejsce bezpieczne, bo z załogą już zaszczepioną. Tropem hotelarzy ze stolicy Małopolski chcą pójść – przynajmniej niektóre – duże hotele pod Tatrami. - W naszym hotelu chcemy zorganizować szczepienia naszych pracowników. Zbieramy właśnie listę osób chętnych. Zainteresowanie jest spore. Gdy będziemy mieli większość załogi po szczepieniach, z pewnością będziemy o tym informować. To atut – mówi Marzena Kozłowska z Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem.

Stanisław Buńda z Hotelu Bukovina w Bukowinie Tatrzańskiej zaznacza, że oni również chętnie by to zrobili. - To musiałaby być jednak akcja szczepienia pracowników, ale i ich rodzin, by to miało sens. Chętnie byśmy to zrobili, by gwarantować klientowi bezpieczeństwo – mówi. Dodaje jednak, że na razie ich hotel (tak samo jak wszystkie inne na Podhalu) nie kwalifikuje się do zorganizowania punktu szczepień pracowniczych. Liczba pracowników jest zbyt mała.

Szczepienia w zakładach pracy mają ruszyć po 9 maja. Lek. Jerzy Toczek, koordynator akcji szczepień w powiecie tatrzańskim, zaznacza, że jak dotąd nie udało się zebrać odpowiedniej liczby pracowników, by organizować specjalnie dla nich nowy punkt szczepień w powiecie tatrzańskim. - Potrzebne jest co najmniej 300 osób. U nas tak dużych zakładów pracy nie ma – mówi lekarz. Zakopiańska branża hotelarska jednym głosem zaznacza jednak, że jest gotowa pod względem sanitarnym do przyjęcia gości. - Procedury mamy już przetestowane. Już w ubiegłym roku przystosowaliśmy hotel do zasad bezpieczeństwa. Na pewno będziemy to komunikować naszym klientom – mówi Agata Munzer z Hotelu Bania w Białce Tatrzańskiej. Na razie zainteresowanie okresem wakacyjnym w górach jest umiarkowane. - Jest nieco mniejsze niż w ubiegłym roku - przyznaje Marzena Kozłowska. Wynika to z faktu, że nasi potencjalni goście czekają na ostateczne informacje, czy rzeczywiście od 8 maja hotele będą mogły działać nieprzerwanie i w jakiej formie się to będzie mogło dalej odbywać. A przede wszystkim, czy będą funkcjonować atrakcje dodatkowe. Nie ukrywam, że stale odbieramy zapytania wakacyjne, ale nadal są to tylko zapytania. Mam nadzieję, że za chwile się to zmieni i przełoży już na konkretne rezerwacje – dodaje.