Podhale. Kolejna gmina mówi "nie" węglowi. Czarny Dunajec przyjął uchwałę antysmogową

Kolejna gmina z Podhala chce dołączyć do grona tych samorządów, które chcą całkowicie pozbyć się pieców węglowych. Tym razem to Czarny Dunajec z powiatu nowotarskiego. Radni gminy przyjęli właśnie uchwałę antysmogową. Podobne uchwały przyjęło siedem samorządów w Małopolsce: Skawina, Krzeszowice, Oświęcim, Rabka, Nowy Targ i Niepołomice.

Co to de facto oznacza dla mieszkańców Czarnego Dunajca? - Od 1 stycznia 2031 roku na terenie całej gminy nie będzie można ogrzewać domów piecami na węgiel, także tymi na ekogroszek piątek klasy – mówi wójt Marcin Ratułowski. Od 2022 roku z kolei będzie zakaz montowania nowych pieców na terenie gminy.

- Staramy się, by nasza gmina uzyskała miano uzdrowiska. Logiczne wydaje się, że powinniśmy mieć czyste powietrze. Dlatego przyjęliśmy uchwałę antysmogową – wyjaśnia Ratułowski.

W zamian władze gminy chcą mieszkańcom zaoferować gaz. Gazyfikacja gminy już się rozpoczęła. Do gazu już od dawna podłączone jest Stare Bystre, teraz gazociąg pojawił się w części Czarnego Dunajca. W najbliższych dwóch latach mają być gotowe projekty nowych sieci gazowych dla wszystkich 15 sołectw gminy. - Mamy podpisaną umowę na gazyfikację Działu. Następnie będą Pieniążkowice, Wróblówka, rozbudowa sieci na cały Czarny Dunajec, Podczerwone, Piekielnik, Załuczne. A w Ratułowie gmina przejęła projektowanie sieci gazowej od Cichego aż do Nowego Bystrego. W ciągu dwóch lat cała gmina będzie miała wypracowane koncepcje przyłącza do gazu. A do 2027 roku każda miejscowość będzie miała na swoim terenie gaz – mówi wójt.