Podhale. Masowy punkt szczepień będzie w sali obrad starostwa nowotarskiego

Masowe punkty szczepień pod Tatrami rozpoczną swoją działalność pod koniec kwietnia. - W naszym przypadku przygotowaliśmy dwa dodatkowe punkty. Jeden znajdzie się na terenie naszego szpitala, a drugi w budynku starostwa nowotarskiego - mówi Marek Wierzba, dyrektor Podhalańskiego Specjalistycznego Szpitala w Nowym Targu. - W budynku starostwa zostały już przygotowane specjalne boksy na sali obrad.

W tych dwóch punktach szpital chce dziennie podawać ok. 700-800 dawek szczepionki. W środę w nowych nowe punktach zostanie przeprowadzona kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia. Dopiero po akceptacji i wpisaniu tych punktów do systemu rejestracji będzie można tam rozpocząć szczepienia. Marek Wierzba spodziewa się, że może to nastąpić pod koniec kwietnia, albo w pierwszych dniach maja.

W Zakopanem z kolei dodatkowy punkt szczepień powstanie w budynku przychodni na Kamieńcu, jak i w samym szpitalu powiatowym. - U nas ten punkt ruszy od 26 kwietnia. Mamy już przygotowane zespoły szczepienne. Najprawdopodobniej będą działały trzy zespoły. Będzie to zależało od ilości chętnych na szczepienia - mówi lek. Jerzy Toczek, koordynator ds. szczepień na terenie powiatu tatrzańskiego. Obecnie pod Giewontem wykonywanych jest ok. 100 szczepień dziennie. Pod koniec maja ma być szczepionych do 300 osób dziennie.