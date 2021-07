Podhale szczepi się niechętnie. Do akcji promocyjnej przyłączają się kościoły. W weekend będzie można zaszczepić się na parafii Patrycja Dziadosz

Czarny Dunajec, Lipnica Wielka, Biały Dunajec czy Szaflary to cztery gminy w skali kraju, w których zaszczepiło się najmniej osób - od 13 do 15 proc. Wszystkie z nich leżą na terenie Małopolski, a konkretniej na Podhalu. Dlatego też, by wspomóc akcję szczepień wojewoda małopolski Łukasz Kmita wraz z Archidiecezją Krakowską oraz przedstawicielami podhalańskich samorządów w najbliższą niedzielę organizują akcję szczepień na terenie sześciu parafii w tym regionie. Zaszczepić się będzie można jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson.