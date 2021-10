Podhale. Torów do Zakopanego brak. Czy pociągi dojadą w góry na święta, sylwestra i na ferie? Łukasz Bobek

Czy na sezon zimowy turyści dojadą koleją do Zakopanego? Na razie na odcinku Nowy Targ - Zakopane torów brak. Trwa remont trakcji. Tymczasem do świąt Bożego Narodzenia zostały dwa miesiąca. Czy kolejarze wyrobią się, by puścić pociągi pod Giewont?