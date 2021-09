Podhale. W centrum Sztuki Rodzimej w Czerwonym Dworze "Oblicza Frasobliwego"

Wystawa jest pokłosiem ogólnopolskiego konkursu pod tytułem „Oblicza Frasobliwego”, który przygotowało Zakopiańskie Centrum Kultury Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór. Honorowym patronatem nad wydarzenie objął metropolita krakowski abp Mark Jędraszewski.

Do konkursu zostały zgłoszone 52 rzeźby i 64 obrazy na szkle. Do współzawodnictwa zostały zgłoszone prace uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Zakopanem. - Wszystkie prace okazały się niezwykle interesujące. Rzeźby to kontynuacja znakomitych tradycji ludowych, zaś malarstwo na szkle pokazało możliwości uwspółcześnienia tej techniki poprzez nowe rozwiązania warsztatowe i znakomite pomysły artystyczne. Głównym celem konkursu było pobudzenie inwencji twórczej oraz popularyzacja i dokumentacja unikalnych zjawisk kultury, jakimi są malarstwo na szkle i rzeźba w drewnie. Celem równorzędnym była także popularyzacja tradycji chrześcijańskiej kultu wizerunków Chrystusa Frasobliwego - mówi dr Małgorzata Wonuczka-Wnuk.