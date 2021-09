Podhale. Zobaczcie jak wyglądał kiedyś wypas owiec w Tatrach i jesienny redyk [STARE ZDJĘCIA]

Redyk - zarówno wiosenny, jak i jesienny - był wielkim świętem pasterzy, ale i wszystkich górali. Rozpoczynał bowiem czas wypadu owiec na halach. Wiosenny redyk zaczynał się od świętego Wojciecha, czyli 23 kwietnia. Wtedy gazdowie oddawali swoje owce bacy, który z juhasami szedł na hale na wypas. Na czas wypasu baca i juhasi mieszkali w bacówce, która była nie tylko schronieniem, ale służyła też do wyrobu produktów z owczego mleka: oscypków, bundzu, żętycy.

Jesienny powrót z wypasu trwał do świętego Michała czyli 29 września. Nazywany był osodem, co wywodziło się od słowa "uosadzić" - czyli osadzić owce z powrotem do poszczególnych gospodarstw. Powrót był wydarzeniem, któremu towarzyszyły specjalne obrzędy, mające swoje źródło w dawnych pasterskich tradycjach.

Obecnie jest to również ważny dzień, zarówno dla baców i juhasów, którzy wracają do domów. Ale także dla gazdów, którzy zabierają swoje owce. W ostatnich latach stała się to także wielka atrakcja turystyczna.