"Poeci Rocka" w Ice Kraków. Polscy wokaliści zagrają hity gigantów światowych scen drugiej połowy XX wieku

Koncert "Ikony muzyki. Poeci rocka" przypomni największe przeboje Davida Bowie, Johna Lennona, Lou Reeda, Iggy’ego Popa, Joni Mitchell, Boba Dylana, Eltona Johna czy Boba Marleya. Wykonają je uznani polscy wykonawcy - Piotr Rogucki, Sławek Uniatowski, Łukasz Lach, Lena Romul i John Porter.

Koncert "Poeci Rocka" jest hołdem dla wszystkich wielkich artystów, którzy inspirowali mnie przez lata do pisania własnych piosenek. To święto świetnych tekstów od Dylana, Patti Smith, aż po mroczny „Nowy Jork” Lou Reeda. Większość artystów pochodzi z mojego pokolenia. Ekscytujące jest to, że mogę osobiście interpretować ich piosenki, w pełni rozumiejąc czasy, w których powstawały - mówi John Porter, który tego dnia wykona słynny „Passenger” Iggy’ego Popa.