Pokaz filmu niemego "Mocny człowiek" z muzyką Pianohooligana i Kuby Więcka w Muzeum Manggha w Krakowie

Ukraina rozpocznie oficjalne rozmowy o przystąpieniu do UE

"Mocny człowiek" Henryka Szaro to adaptacja powieści Stanisława Przybyszewskiego, formalnie nawiązująca do niemieckiego ekspresjonizmu. Ten psychologiczny dramat, ukazujący kolejne etapy moralnego upadku artysty, to jeden z ostatnich polskich filmów epoki kina niemego, przez niemal 70 lat uważany za zaginiony. Jego jedyna kopia została odnaleziona dopiero w 1997 roku w Belgii.

Głównym bohaterem filmu jest człowiek, który nie cofnie się przed niczym by osiągnąć sławę i bogactwo. Henryk Bielecki (Grzegorz Chmara, członek Teatru Stanisławskiego) posuwa się do najgorszych czynów, by stanąć w panteonie słynnych pisarzy. Nie zawaha się nawet przed przywłaszczeniem sobie powieści przyjaciela, który jest bliski śmierci.

W piątek, 31 maja, w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha na żywo do filmu zagrają Piotr Orzechowski “Pianohooligan” i Kuba Więcek - duet jednych z najciekawszych muzyków jazzowych młodego pokolenia. Film zostanie wyświetlony z taśmy 35mm, pochodzącej z archiwum Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego. Pokaz w oryginalnej wersji językowej (plansze w języku polskim) z angielskimi napisami. Seans zapowiada również 25. edycję Festiwalu Filmu Niemego, która odbędzie się w Krakowie w dniach 5-8 grudnia 2024 r.