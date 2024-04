Polana Muzyki i Światła z minionej epoki na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju. PKL rozpoczęły budowę atrakcji, aby kontynuować podróż w czasie Joanna Mrozek

Na Górze Parkowej Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają prace związane z realizacji inwestycji Polany Muzyki i Świateł. Ma być to kolejna atrakcja dla turystów. Tematyka polany będzie nawiązywać do symboliki Krynicy-Zdroju i według zamysłu, ma być kontynuacją zapoczątkowanej w ośrodku podroży w czasie. To jednak dopiero początek, bo w planach jest wieża widokowa i inne atrakcje na 90-lecie ośrodka na Górze Parkowej.