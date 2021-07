Policjanci z krakowskiej drogówki pilotowali samochód, w którym znajdowała się rodząca kobieta Marcin Banasik

Małopolska policja

We wtorek 20 lipca po godzinie 13, policjanci sierż. Patrycja Doroż oraz sierż. szt. Andrzej Judasz z krakowskiej drogówki zmierzyli się z nietypowym zdarzeniem. W trakcie patrolu w rejonie ulicy Skotnickiej przy radiowozie zatrzymał się mężczyzna kierujący samochodem osobowym marki Skoda. Okazało się, że wiezie on do szpitala żonę, która właśnie zaczęła rodzić.