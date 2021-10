Polska Fundacja dla Afryki buduje drugi szpital na Madagaskarze. Trwa zbiórka pieniędzy

- Inwestycja rozciągnięta jest na 4 lata. Podzielona na dwa budynki, żeby w chwili, gdy pierwszy budynek zostanie wykończony mógł już przyjmować pacjentów. Drugi będzie budowany kiedy zbierzemy pieniądze – wyjaśnia Prezes Fundacji Wojciech Zięba.

Celem Fundacji jest ochrona zdrowia mieszkańców Afryki oraz poprawa warunków życia. Fundacja postanowiła wybudować drugi szpital, który będzie funkcjonował na Madagaskarze. Ponadto, mają powstać budynki pomocnicze na przykład pralnia czy dom dla wolontariuszy. Aby zakończyć pracę nad pierwszym etapem, Fundacja potrzebuje zebrać około 585 tysięcy zł na budowę pediatrii. Etap pierwszy powinien zakończyć się do dwóch lat. Druga faza potrwa również dwa lata, ponieważ w tej część szpitala będą znajdować się bloki operacyjne, które są najdroższe w całym szpitalu.

- Oddział pediatrii jest dla mnie szczególnie ważny, ponieważ to co słyszymy od misjonarzy czy ludzi, którzy pracują na miejscu, to tam niestety te dzieci umierają na choroby, które w Polsce są kompletnie wyleczalne i nie stanowią żadnego zagrożenia. – mówi Prezes Fundacji.