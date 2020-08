Polski być trudna język. Na wyprzedaży w Castoramie można kupić „sztachetę” i… „sztafetę”. Do pogonienia chłopaków z sąsiedniej wioski?

A przy okazji (w końcu warto się uśmiechnąć w ostatni weekend wakacji) dwa stare kawały ze sztachetami – może nie w roli głównej, ale przecież - istotnej.

Rolnik (taki, co już nie szuka żony, bo szczęśliwie znalazł) przyjechał do miasta na targ. Płody ziemi sprzedał i żony prośbę pamiętając, udał się do sklepu, aby kupić jej bieliznę.

- Majtki mi potrzebne, dla żony - mówi do ekspedientki.

- A jaki rozmiar, gospodarzu?

Chłopina drapie się po głowie.

- Rozmiar, rozmiar… A była ty kiedyś na wsi?

- Byłam, gospodarzu. Nawet ze wsi pochodzę - odpowiada miła pani.

- No to powiem tak: jak ja kiedyś wracał z pola, to jej majtki na płocie się suszyli…

- Ale rozmiar jaki? – ponownie pyta sklepowa.

- Nu... tak gdzieś na cztery sztachety.

I drugi:

Mężczyzna wyjechał w delegację i mówi koledze:

- Pilnuj mojej żony, a jak mnie zdradzi, to wyrwij jedną sztachetę z płotu.

Po tygodniu wraca do domu i dostrzega, że brakuje jednej sztachetki. Myśli sobie: - "Oj tam, ten jeden raz mogę jej wybaczyć".

Wchodzi do domu, a żona na cały głos:

- Dobrze, że już wróciłeś, bo co ja tu przeżyłam! Jakiś psychopata rozebrał nam płot sztachetka po sztachetce, i to trzy razy pod rząd!