Pomysł na drugie śniadanie dla ucznia. Niezdrowym przekąskom mówimy NIE! Postaw na roślinne śniadaniówki

Drugie śniadanie dostarcza organizmowi potrzebną w ciągu dnia energię. Wpływa na lepszą koncentrację, zapamiętywanie, zdolność uczenia się, wydolność młodego organizmu, sprawność i siłę fizyczną, a także zapewnia dobre samopoczucie. Jak skomponować szkolną śniadaniówkę, by jej zawartość stanowiła paliwo do zdobywania wiedzy i rozwoju nowych umiejętności? Zobacz przepisy na: porządnie napakowanego wrapa, kanapkę dla mózgu i multiwitaminę do chrupania.

Regularne spożywanie posiłku w przerwie między lekcjami sprzyja kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych. Ponadto zmniejsza również ochotę na podjadanie słodkich i wysokoprzetworzonych przekąsek. Warto zadbać o to, by w śniadaniówce znalazły się takie propozycje, które ucieszą najmłodszych krytyków i jednocześnie będą stanowić zbilansowany posiłek, pełen niezbędnych składników odżywczych. Dobrym rozwiązaniem – niezależnie od diety stosowanej na co dzień – będą wegańskie dania.

Warzywa i owoce są często traktowane jako zaledwie dodatek do posiłku. Tymczasem stanowią fundament wszystkich modeli odżywiania. Zarówno Światowa Organizacja Zdrowia, jak i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB zalecają, by traktować je jako podstawę zdrowej i zbilansowanej diety.

- Powinny wypełniać połowę talerza w każdym zjadanym posiłku. Niestety nie zawsze o tym pamiętamy – mówi Joanna Lotkowska, edukatorka żywieniowa z Fundacji ProVeg – Dlatego roślinny lunchbox może być świetną okazją do uzupełnienia codziennego menu w warzywa i owoce.

3 pomysły na to, jak zachęcić dzieci do jedzenia warzyw

Eksperymentuj!

Dieta uczniów często jest monotonna i składa się głównie z kanapek. Aby zachęcić dzieci do jedzenia innych potraw i sięgania po warzywa oraz owoce warto postawić na eksperymenty kulinarne razem z dziećmi! Wspólnie sprawdzajmy smak, zapach i kolor surowych produktów, a później pieczmy, gotujmy, grillujmy, miksujmy, aż znajdziemy ten ulubiony sposób przygotowania. Serwujmy inaczej ten sam składnik, łączmy go z różnymi dodatkami, zmieniając aromat, konsystencję i kolor potrawy. Z codziennej owsianki, która być może już trochę się znudziła, przygotujmy odżywcze placuszki, idealnie sprawdzające się na przerwie.

Pokazuj supermoce warzyw i owoców

Tłumaczmy dzieciom, w jaki sposób wpływają na nie składniki zawarte w roślinnych produktach. Używajmy do tego atrakcyjnego dla najmłodszych języka. Badanie przeprowadzone przez Cornell University wykazało, że zmiana nazwy “zwykłej marchewki” na “X-ray vision carrots” (marchewka dająca laserowy wzrok!) spowodowało natychmiastowy wzrost jej konsumpcji o 62%.

Zachęćmy więc najmłodszych do spróbowania bakłażana, który właściwie jest jagodą, a nie warzywem, dajmy do skosztowania brokuły, zawierające magnez odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie mięśni. Dorzućmy do lunch boxa śliwki – owoce na poprawę humoru zawierające dużo aminokwasu, z którego powstaje w naszym mózgu serotonina nazywana hormonem szczęścia. Bądź przykładem

Dzieci uczą się poprzez modelowanie, czyli obserwację. Powtarzają zachowania, które zobaczyły u dorosłych. Dlatego przyjrzyj się diecie całej rodziny i sprawdź, co moglibyście zmienić lub poprawić w codziennym menu. Skorzystaj z przepisów na smaczne drugie śniadania, które nie tylko sprawdzą się jako przekąska w szkole, ale także na uczelni czy w pracy.

Porządnie napakowany wrap

Porządnie napakowany wrap. Gotową tortille posmaruj hummusem, dodaj kilka pieczonych papryk i marchewek (albo grillowanych na patelni), trochę liściastej zieleniny, plastry czerwonej cebuli i garść czerwonej fasoli. Posyp wszystkie składniki ulubionymi ziołami, zawiń i przekrój na pół – gotowe!

Kanapka dla mózgu

Kanapka dla mózgu. Weź awokado, łyżkę tahini, pół cytryny i puszkę ciecierzycy. Wszystkie składniki ugnieć widelcem w misce. Następnie dodaj pokrojony w kostkę ogórek, posiekaną marchewkę, koperek i łyżkę nasion słonecznika. Dobrze wymieszaj i dopraw solą i pieprzem. Pasta smakuje najlepiej na grubo pokrojonych kromkach chleba żytniego lub takiego na zakwasie. Możesz dodać do niej również plasterki cukinii.

Multiwitamina do chrupania

Multiwitamina do chrupania. To bardzo prosty i zaskakująco smaczny przepis, który łatwo zapakować do szkoły! Na dno słoika wlej dressing lub winegret. Dodaj trochę gotowanych lub surowych warzyw, takich jak kukurydza, kawałki ogórka, połówki pomidorków cherry i różyczki brokułów (surowe lub gotowane na parze). Dodaj kuskus (lub inne ziarno) i garść nasion, a następnie napełnij resztę słoika liściastą zieleniną. Dobrze zakręć, aby zapewnić szczelność, a w odpowiedniej chwili odkręcić i zjeść! Smacznego!