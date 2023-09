Pomysł na obiad. Makaron tagliatelle z cukinią. Prosty i pyszny [PRZEPIS]

Makaron i cukinia to połączenie idealne. Zobacz przepis naszej Czytelniczki, Joanny Tokarz na pyszny domowy makaron z cukinią.

Makaron tagliatelle z cukinią. Fot. Joanna Tokarz

Składniki dla około 4 osób:

Domowy makaron:

2 jajka

250g mąki pszennej

1/2 łyżeczki soli

3 łyżki oleju smakowego z bazylią

garść świeżych liści bazylii

Sos cukiniowy:

2 cukinie (cienkie)

3 ząbki czosnku

3 łyżki oleju rzepakowego

2 łyżki oleju smakowego czosnek-bazylia

1 łyżka mleka kokosowego

100 ml śmietanki 30%

sól, pieprz, szczypta chili do smaku

Dodatkowo:

kilka listków świeżej bazylii

ok 10 dag sera mozzarella

Sposób przygotowania:

Makaron: Mąkę przesiewamy, robimy na środku wgłębienie, wbijamy jajka, dodajemy olej, sól oraz posiekane drobno liście bazylii. Całość siekamy nożem, a następnie zagniatamy.

Gotowe ciasto dzielimy na mniejsze części i wałkujemy za pomocą wałka lub specjalnej wałkownicy (przystawka do robienia lasagne). Rozwałkowane cienko ciasto z każdej strony oprószamy mąką, po czym zwijamy w rulon i siekamy na około 6mm paseczki. Możemy również użyć maszynki do makaronu tagliatelle. Makaron gotujemy we wrzącej, osolonej wodzie z dodatkiem oleju.

Sos: Cukinię myjemy i odcinamy końcówki. Całość ścieramy na tarce o dużych oczkach.

Na patelni rozgrzewamy oleje, dodajemy posiekany drobno czosnek. Rumienimy. Zasypujemy startą cukinią i dusimy na wolnym ogniu. Mleko kokosowe mieszamy ze śmietanką, dodajemy 2 łyżki miękkiej cukinii z patelni. Przelewamy do reszty i dobrze mieszamy. Doprawiamy solą, pieprzem oraz szczyptą chili. Mieszamy z bazyliowym tagliatelle. Każdą porcję posypujemy startą drobno mozzarellą.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga "Kuchnia w czekoladzie"