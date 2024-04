Pomysł na obiad. Makaronowa zapiekanka z brokułami, fetą i boczkiem lub szynką [PRZEPIS]

Przepisem na makaronową zapiekankę z brokułami, fetą i boczkiem lub szynką podzieliła się nasza Czytelniczka Aleksandra Faiks.

Składniki

brokuł

pół paczki fety

10 dag wędliny (szynka lub boczek)

10 dag serka topionego

makaron kokardki

3/4 szklanki wody

10 dag żółtego sera

przyprawy

Wykonanie

Brokuła podzielić na różyczki i umyć. Gotować kilka minut w lekko osolonej wodzie. Szynkę pokroić w paski i podsmażyć. ¾ szklanki wody wlać do garnka, wrzucić serek topiony i odrobinę startego żółtego sera. Podgrzewać i mieszać aż do roztopienia.

Równocześnie ugotować al dente (wł. na ząb, niedogotowany) makaron. Pokroić fetę. Do garnka z makaronem wrzucić miękki brokuł, szynkę i trochę startego sera. Wymieszać. Wszystko wsypać do naczynia żaroodpornego, dodać fetę i zalać sosem. Posypać pozostałym serem i włożyć do nagrzanego piekarnika (180 stopni) na 20-25 min.