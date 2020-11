Pomysł na obiad. Soczysta kaczka w pomarańczach. Zobacz sprawdzony przepis! [PRZEPIS]

Kaczka – przepis. Prosty sposób na kaczkę pieczoną w całości. Soczysta kaczka w pomarańczach to przepis naszej Czytelniczki Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”.

Soczysta kaczka w pomarańczach. Fot. Joanna Tokarz

Składniki:

1 kaczka o wadze około 1,2kg

2 pomarańcze

2 jabłka

8 ząbków czosnku

1 czerwona cebula

½ szklanki bulionu drobiowego

3 łyżki oleju rzepakowego

2 łyżeczki miodu

kilka gałązek świeżego tymianku

sól, pieprz, majeranek suszony



Wykonanie

Kaczkę nacieramy olejem, oprószamy solą, pieprzem oraz majerankiem. Do środka wkładamy obrane i lekko zmiażdżone ząbki czosnku oraz pokrojoną na ćwiartki cebulę. Przekładamy do rękawa do pieczenia, podlewamy bulionem wymieszanym z sokiem z jednej pomarańczy, drugą kroimy w plastry i razem z ćwiartkami jabłek oraz gałązkami tymianku również dokładamy do rękawa. Związujemy z obu stron i pozostawiamy na min. 4 godziny w zimnym miejscu.

Przed pieczeniem rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni. Kaczkę pieczemy przez godzinę, a następnie przecinamy rękaw u góry, kaczkę smarujemy miodem i ponownie wstawiamy na 20 minut, podlewając ją wytworzonym sosem co kilka minut, tak by się przyrumieniła. Podajemy na ciepło.