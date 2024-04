Pomysł na śniadanie. Pankejki, domowa nutella, brioszki. Dzieci uwielbiają takie śniadania! [PRZEPISY]

Pankejki, domowa nutella, brioszki. Zobacz przepisy na śniadania, które pokochają nie tylko najmłodsi. Dziś powszechnie wiadomo, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, co też staramy się wpajać naszym dzieciom od najwcześniejszych lat ich życia. Jak jednak zachęcić małych niejadków, by ze smakiem spożyli pełnowartościowe danie? Najlepiej, by ładnie wyglądało, pachniało zachęcająco i żeby było słodkie!

Naleśniki, czekoladowe kremy czy aromatyczne drożdżówki – brzmi smacznie, ale niekoniecznie zdrowo? Nie musimy ich unikać, możemy bowiem przygotować je w zdrowej wersji redukując ilość cukru, dodając nabiał i sezonowe owoce. Podpowiadamy proste rozwiązania na śniadania, które dzieci uwielbiają.

Domowa alternatywa dla kremu czekoladowo-orzechowego

Twój syn lub córka uwielbiają czekoladowy krem i nie wyobrażają sobie bez niego porannego posiłku? Przygotuj w domu zdrowszą alternatywę dla produktu znanego ze sklepowych półek. Domową wersję można wykorzystać do przekładania naleśników lub do smarowania kanapek. To pyszna porcja słodkości zarówno dla małych, jak i tych trochę większych dzieci. Znakomicie komponuje się z dodatkami takimi jak banany, borówki czy orzechy.

Domowa nutella. Zdrowsza wersja kremu czekoladowego [PRZEPIS]

Domowa nutella. Zdrowsza wersja kremu czekoladowego. Składniki: 250 g orzechów laskowych

250 ml mleka Łaciate Junior 3,8%

100 g mlecznej czekolady

3 łyżki gorzkiego kakao

2 łyżki miodu

2 łyżki cukru

Przygotowanie:

Orzechy prażymy na patelni, studzimy, a następnie obieramy. Do garnuszka wlewamy mleko. Dodajemy kakao i połamaną na kosteczki czekoladę. Podgrzewamy do całkowitego rozpuszczenia, ciągle mieszając. Do pojemnika blendera kielichowego wrzucamy orzechy, dodajemy rozpuszczoną czekoladę, miód i cukier. Dokładnie blendujemy. Przekładamy do słoiczka. Krem przechowujemy poza lodówką, ale w chłodnym miejscu.

Śniadanie na słodko, ale z owocami: pancakes z serka homogenizowanego

Masz w domu prawdziwego niejadka? Sprawdź, czy oprze się delikatnym i puszystym placuszkom z waniliowego serka homogenizowanego, które wyjątkowo smakują dzieciom. To idealna propozycja na słodkie, ale zdrowe śniadanie świetnie komponujące się z sezonowymi owocami lub dżemem.

Pancakes z serka homogenizowanego [PRZEPIS]

Pancakes z serka homogenizowanego. Składniki: 150 g waniliowego serka homogenizowanego Rolmlecz

2 jajka

1 szklanka mąki pszennej

1 łyżka cukru pudru

½ łyżeczki sody oczyszczonej

½ łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli

olej do smażenia

Przygotowanie:

Do miski przesiewamy mąkę z solą, sodą i proszkiem do pieczenia. Jajka miksujemy z cukrem. Dodajemy serek homogenizowany, mieszamy. Dalej miksując, stopniowo dodajemy mąkę z solą, sodą i proszkiem do pieczenia. Na nieprzywierającej patelni rozgrzewamy niewielką ilość oleju. Łyżką nakładamy masę i formujemy placuszki. Smażymy z obu stron na złoty kolor.

Kuchnie świata: francuski przysmak - brioszki

Wspólne poranne śniadanie, to także znakomita okazja do zaznajamiania dzieci z kulinarnymi specjałami z innych państw. Jeśli macie rano więcej czasu spróbujcie wspólnie przygotować brioszki. To francuski przysmak – lekko słodkie pieczywo drożdżowe, składające się z ciasta bogatego w masło i jajka. Jest cieniutkie jak papier, a miękka skórka ma złocistobrązowy odcień.

Brioszki - słodkie pieczywo drożdżowe [PRZEPIS]

Brioszki - słodkie pieczywo drożdżowe. Składniki: 1 szklanka mąki pszennej

20 g drożdży

1 łyżka cukru

90 ml ciepłego mleka Łaciate 2%

50 g masła ekstra Łaciate

2 jajka

sól

1 łyżka kandyzowanej skórki pomarańczowej

2 łyżki rodzynek (opcjonalnie)

Przygotowanie:

Zalewamy rodzynki mlekiem, by zmiękły. Odciskamy je po godzinie. Do przesianej mąki dodać drożdże, cukier, jajko, ciepłe mleko, roztopione masło, sól, rodzynki i skórkę. Ciasto zagniatamy, aż przestanie się kleić do rąk. Odstawiamy w ciepłe miejsce na godzinę w misce natłuszczonej olejem i przykrytej folią. Po godzinie dzielimy ciasto na 6 części. Z każdej części robimy wałek i formujemy ślimaka. Kładziemy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i lekko spłaszczamy. Odstawiamy na kolejne 30 minut. Smarujemy roztrzepanym jajkiem. Pieczemy w 190 stopniach przez 15 minut.

Wideo Obiady z pieczarkami