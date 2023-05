Ponad 12 tysięcy awarii krakowskich tramwajów i autobusów w ciągu roku. Jest wniosek o pilną kontrolę w MPK

Co na to MPK? - Odnosząc się do kwestii awarii pojazdów przede wszystkim chcę podkreślić, że zawsze najważniejsze było i jest dla nas bezpieczeństwo pasażerów. Dlatego wszystkie nasze pojazdy przechodzą wymagane przez przepisy i producentów przeglądy. Spółka nigdy nie oszczędzała i nigdy nie planowała oszczędzać na ograniczeniu liczby tych przeglądów, czy też wymianie części. Wprost przeciwnie, w firmie funkcjonują restrykcyjne procedury, które szczegółowo określają czas i termin okresowych przeglądów czy też okresowych generalnych napraw, którym pojazdy są poddawane po przejechaniu określonej liczby kilometrów - informuje Marek Gancarczyk, rzecznik MPK. - Warto podkreślić, że stan naszych pojazdów wielokrotnie kontrolowała Inspekcja Transportu Publicznego. Taka kontrola odbywała się w ubiegłym miesiącu i dotyczyła autobusów – zakończyła się bez uwag kontrolujących - dodaje.