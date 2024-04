Ponad pół kilograma narkotyków ukrytych w garażu w rejonie Bieżanowa w Krakowie. Właściciel ma teraz spore kłopoty

- Kilka dni temu policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie udali się do jednego z domów w rejonie Bieżanowa, zamieszkiwanego przez mężczyznę, który według zgromadzonych informacji miał ukrywać narkotyki. Po przybyciu pod ustalony adres policjanci zastali na miejscu 28-latka, który po krótkiej rozmowie przyznał się do ukrywania niedozwolonych środków w garażu znajdującym się przed domem - informuje policja.

W sumie policjanci zabezpieczyli ponad 260 gramów amfetaminy, ponad 140 gramów mefedronu, 90 gramów haszyszu oraz 20 gramów marihuany.

28-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszał zarzuty przygotowania do wprowadzenia do obrotu oraz posiadania znacznych ilości narkotyków. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Ponadto wobec 28-latka zastosowany został policyjny dozór oraz poręczenie majątkowe.