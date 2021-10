Poseł Konrad Berkowicz przyszedł z wódką na obrady Sejmu

- 80 procent ceny wódki to są podatki. Czy to powoduje, że ludzie przestali pić wódkę? Oczywiście, że nie. To powoduje, że to uderza istotnie w budżety tych najbiedniejszych rodzin. Jesteście złodziejami, jesteście oszustami, którzy kłamią, że robią to dla zdrowia Polaków. Przez to Polacy po wypiciu wódki mają finansowego kaca - mówi poseł Konrad Berkowicz.

Po wypowiedzeniu tych słów napił się z butelki, którą przyniósł na mównicę sejmową.

- Cel ustawy jest czysto prozdrowotny. Zgodnie z badaniami podniesienie akcyzy prowadzi do mniejszej dostępności cenowej, a więc i do zmniejszenia spożycia – przekonywał w Sejmie wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Projekt zakłada podwyższenie stawki akcyzy na napoje alkoholowe o 10 proc. Z tej podwyżki wyłączona jest akcyza od cydru i perry ze względu na przyjętą przez rząd strategię wspierania produkcji tych napojów. Do tego zaplanowano wzrost minimalnej stawki akcyzy na papierosy i wprowadzenie stawki minimalnej akcyzy na tytoń do palenia.