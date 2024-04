Wybory 2024. "Strefa Czystego Transportu to de facto strefa wolna od biedy". Konferencja i happening Konrada Berkowicza

- W kampanii wyborczej kandydaci mówią różne rzeczy, gorzej z wiarygodnością. To za wiceprezydentów Kuliga i Muzyka została uchwalona SCT w Krakowie (chwilowo wycofana przez Sąd w związku z brakami formalnymi). Ustawę o SCT wprowadził PiS, którego reprezentuje poseł Kmita. Łukasz Gibała oraz poseł Komarewicz, gdy byli jeszcze radnymi, głosowali za uchwałą o SCT. Pomysł ten popierał też jako radny Krakowa z komitetu Jacka Majchrowskiego - poseł Miszalski – reprezentant Platformy Obywatelskiej, która wprowadza SCT choćby w Warszawie – wyliczał Konrad Berkowicz.

I dodał, że Łukasz Gibała na potrzeby kampanii twierdzi, że SCT początkowo miałoby obejmować wyłącznie kierowców spoza Krakowa. Ale to oznacza zakaz wjazdu dla mieszkańców podkrakowskich miejscowości, którzy na co dzień żyją, pracują i prowadzą swoje działalności gospodarcze w Krakowie. To z kolei, jak mówił, uderzyłoby nie tylko w ich interes, ale i interes krakowian, którzy korzystają z usług, produktów i miejsc pracy zapewnianych przez te biznesy.