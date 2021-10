Powiat. Limanovia na tarczy, Sokół z przełamaniem [Terminarz 4. liga, Liga Okręgowa, A i B Klasa]

„Wzmocniona wieloma zawodnikami z ekstraklasowej drużyny Termalica odniosła kolejne zwycięstwo na czwartoligowych boiskach jednak postawa Limanovii w tym spotkaniu była bardzo waleczna” - napisano na łamach oficjalnego serwisu internetowego limanowian.

Kapitan MKS Kamil Kurczab przyznał wprost, że on i jego koledzy zrobili, co mogli, ale to nie wystarczyło.

- Rywal dysponował posiłkami z pierwszego zespołu, co było widoczne. Przeciwnicy prezentowali dużą jakość w strefie obronnej. W pierwszej połowie meczu mieliśmy dwie stuprocentowe okazje na gole, w drugiej połowie trafiliśmy poprzeczkę. Termalica grała to, co miała grać, ciężko było ją „ugryźć”. Można powiedzieć, że zabrakło nam szczęścia, gdybyśmy wykorzystali swoje szanse mogło być różnie, ale tak się nie stało…

Teraz przed Limanovią mecze z teoretycznie słabszymi zespołami.

- Zostały nam cztery kolejki do końca roku. Liczymy przynajmniej na dziewięć, dziesięć punktów w tych spotkaniach, a najlepiej na komplet – dodaje Kurczab.