Powiat. Sokół sprawił sensację, Limanovia postawiła się w Brzesku [Terminarz 4. liga, Liga Okręgowa]

Istną sensację sprawili podopieczni trenera Dawida Sudera ze Słopnic. Ekipa Sokoła, dotąd z jedną ligową wygraną w dwunastu meczach plasująca się niemal na dnie ligowej tabeli, pojechała na boisko Popradu Muszyna, by zmierzyć się z ekipą ze ścisłej czołówki.

Słopniczanie w uzdrowisku zagrali wspaniale jak nigdy w bieżącym sezonie, wygrywając 2:1 po trafieniach Patryka Nowaka i Dominika Jasicy.

Dzięki nieoczekiwanej wygranej sytuacja Sokoła uległa polepszeniu. Gracze Sudera nie są już przedostatnim zespołem ligi, awansowali bowiem na czternastą pozycję w 18-drużynowej tabeli.

- Jechaliśmy do Muszyny osłabieni kadrowo: bez Pacha i Grucela, ale zawsze gramy o to, by zdobyć punkty i tak było również tym razem – przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” trener Suder.

- Nastawialiśmy się na to, by zabezpieczyć tyły. Z Popradem zwykle dobrze nam się gra. W poprzednim sezonie zremisowaliśmy z tym rywalem, mimo że bił się o awans do baraży o trzecią ligę. Wtedy szybko przegrywaliśmy 0:1, podobnie teraz też musieliśmy gonić wynik. Jasica odebrał piłkę i wyrównał stan rywalizacji. Drugą bramkową akcję przeprowadziliśmy już w ostatnich minutach, gdy zdobyliśmy gola po ćwiczonej akcji. Przeciwnicy mieli swoje szanse, by wyrównać, ale dopisało nam szczęście, które jest w piłce bardzo potrzebne – uśmiecha się nasz rozmówca.