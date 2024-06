Pożar zabytkowego kościół św. Heleny w Nowym Sączu. Na miejscu z ogniem walczyło kilka zastępów straży pożarnej. Zdjęcia

Kościół cmentarny św. Heleny w Nowym Sączu zbudowany został w 1686 r. na dawnym przedmieściu Chełmiec Polski. Jego fundatorką była ksieni klasztoru Klarysek w Starym Sączu Helena Marchocka. Niewykluczone, że do budowy wykorzystano elementy poprzedniej świątyni z 1608 r., która została zniszczona w czasie potopu szwedzkiego. We wnętrzu znajdował się renesansowo-barokowy ołtarz główny z barokowymi obrazami z 2. poł. XVII w. (Matka Boska Pocieszenia, Zwiastowanie, Św. Kinga, sceny z życia klarysek z sądeckiego zakonu) oraz renesansowymi z ok. 1580 r. (sceny Ukrzyżowania i Zmartwychwstania) - czytamy na str. drewnianamałopolska.pl