Sądecki zamek na archiwalnych zdjęciach. Tak wyglądał kiedyś

Temat sądeckiego zamku co jakiś czas wraca jak bumerang. Było już kilka pomysłów na jego odbudowę, ale jak dotąd nikomu nie udało się skutecznie odmienić wyglądu Baszty Kowalskiej, która prezentuje się tak samo od kilkudziesięciu lat. Przy okazji kampanii wyborczej pojawiają się coraz to nowe pomysły na to, jak odmienić sądeckie wzgórze zamkowe. Prezydent Ludomir Handzel chciałby odbudować zamek, z kolei były prezydent Ryszard Nowak chciałby tam stworzyć park miniatur zamków, które były na szlaku Nowego Sącza.

W ostatnich latach tematem odbudowy zamku zajmuje się SARR, który prowadził na wzgórzu zamkowym badania archeologiczne, aby móc po ich zakończeniu przystąpić do prac związanych z przywróceniem zamku do dawnej świetności.

Pojawiło się na to kilka pomysłów. Ostateczna koncepcja została zaprezentowana kilka tygodni temu. - Ze strony mieszkańców wiele było sygnałów, że woleliby bardziej renesansową koncepcję - kiedy zamek został odbudowany po pożarze. To właśnie dlatego w tym kierunku poprowadziliśmy prace koncepcyjne. Myślę, że to byłby magnes na turystów dla Nowego Sącza - przekazał prezydent Ludomir Handzel.