Prawie 6,7 mln zł na odbudowę oranżerii Ogrodu Botanicznego UJ w Krakowie. To będzie najnowocześniejszy taki obiekt w Polsce

- To ogromna radość, że możemy dzisiaj - już z kolejnego okresu finansowania, czyli perspektywy 2021-2027 z Funduszy Europejskich dla Małopolski - przekazać Państwu promesę w wysokości ponad 6,6 mln złotych na to, aby w dalszym ciągu modernizować i rozbudowywać Ogród Botaniczny. Dzisiejsze spotkanie jest uroczyste także z drugiego powodu – przekazania najwyższej nagrody Województwa Małopolskiego – platynowej Polonii Minor - zaznaczył marszałek Witold Kozłowski.

Utrzymanie najcenniejszych kolekcji roślinnych

Od przedszkolaków do seniorów

- W imieniu władz Uniwersytetu Jagiellońskiego bardzo dziękuję za ten kolejny finansowy dar. Myślę, że będzie on pięknie wykorzystany przy odbudowie oranżerii. Ogród jest odwiedzany przez wszystkich, od przedszkolaków do seniorów. Inwestowanie w to miejsce to nie tylko obowiązek Uniwersytetu czy samorządu województwa, ale każdej instytucji, która ma środki finansowe. To jest przykład, jak dobro uniwersyteckie jest wykorzystywane praktycznie przez całe społeczeństwo – zaznaczył prof. Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.