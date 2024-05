Prezes PZPN Cezary Kulesza o triumfie Wisły Kraków: To był mecz godny finału Pucharu Tysiąca Drużyn WIDEO Krzysztof Kawa

To było szalone popołudnie na PGE Narodowym. Wraz z końcowym gwizdkiem rozpoczęła się feta na boisku i na trybunach, która będzie kontynuowana po powrocie wiślackiej drużyny do Krakowa. Albert Rude był tego dnia najszczęśliwszym trenerem na świecie. - To był mecz godny finału Pucharu Tysiąca Drużyn. Piłkarze obu drużyn dali z siebie absolutnie wszystko. Gratulacje dla Wisły Kraków. Na tym polega piękno Pucharu Polski. Dziękuje kibicom za niesamowitą atmosferę jaką stworzyli dziś na PGE Narodowy - napisał w mediach społecznościowych prezes PZPN Cezary Kulesza, który wręczył trofeum kapitanowi Wisły Alanowi Urydze.