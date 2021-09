Prof. Grott: 27 września to bardzo ważna data. Polskie Państwo Podziemne było unikatowe w skali świata

Dziś obchodzimy Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Święto wprowadzono w 1998 roku, czyli dawno temu. Ktoś o nim jeszcze pamięta?

Gdybyśmy stwierdzili, że mało osób pielęgnuje pamięć o konspiracji z II wojny światowej, to bylibyśmy dalece nieprecyzyjni. Środowisko kombatanckie, czyli Światowy Związek Żołnierzy AK dba o pamięć, podobnie jak wiele oddolnych organizacji i Polaków patriotów pamięta o 27 września. Prawdą jest, że od pewnego czasu bardziej eksponowany jest w przestrzeni publicznej ten fragment historii naszego kraju, coraz częściej widzimy odwołania do tradycji Polskiego Państwa Podziemnego, które niewątpliwie było fenomenem na skalę globalną. Armia Krajowa stanowiła - powiedzmy to bez przesady - symbol, największą podziemną armię, toczącą bój z okupantem.

Co można zwiedzić w Muzeum Armii Krajowej przy okazji 27 września?