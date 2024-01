Proste i pyszne sałatki na zimowe dni. Kolorowe i aromatyczne sałatki [PRZEPISY]

Szpinakowa sałatka z pomarańczą i burakiem, sałatka z selerem naciowym i rukolą, drobiowa sałatka, sałatka z pieczonymi paprykami, sałatka z tuńczykiem… Brzmi smacznie? Zobaczcie nasze propozycje na pyszne sałatki. Bo nie ma co ukrywać - zimowe jadłospisy, w których królują rozgrzewające dania jednogarnkowe: zupy, gulasze i bigosy, większości z nas zdążyły się znudzić.

Gdy do wiosny daleko, pasjonaci gotowania chętnie stawiają na warzywa mrożone oraz kiszonki. Bardzo słusznie, lecz czy coś może równać się ze smakiem świeżych produktów? Istnieje bardzo dużo propozycji całorocznych, które smakują wyśmienicie niezależnie od daty w kalendarzu. Można wymienić również całkiem sporo warzyw, które właśnie zimą prezentują się doskonale. Wiele z nich śmiało można łączyć z innymi składnikami, by tworzyć apetyczne i kolorowe sałatkowe kompozycje. Szpinakowa sałatka z pomarańczą i burakiem.

Szpinakowa sałatka z pomarańczą i burakiem [PRZEPIS]

Czas przygotowania: 20 minut

Ilość porcji: 4 Składniki: 300 g młodych liści szpinaku

1 burak gotowany

½ bulwy kopru włoskiego

2 pomarańcze

50 g sera koziego

50 g orzechów włoskich

1 łyżka miodu

½ łyżeczki Chili z Indii Knorr

1 opakowanie Sosu sałatkowego Musztardowo-miodowego Knorr

3 łyżki oliwy z oliwek

Sposób przygotowania:

Orzechy wymieszaj w misce z łyżką miodu i chili. Możesz je również delikatnie posolić. Następnie rozłóż orzechy na blasze do pieczenia, na pergaminie i wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika na około 5-7 minut. Poczekaj do momentu, aż miód ulegnie karmelizacji. Po tym czasie orzechy odstaw do ostygnięcia.

Pomarańcze sparz, osusz, otrzyj ze skórki i wytnij z nich cząstki. Upieczonego wcześniej buraka oraz koper włoski zetrzyj na tarce.

W misce połącz oliwę z oliwek z trzema łyżkami wody lub soku, który powstał na skutek wycinania pomarańczy. Wsyp saszetkę Sosu sałatkowego Musztardowo-miodowego Knorr.

Przygotuj duży półmisek. Rozłóż na nim liście szpinaku, pomarańcze, kawałki koziego sera, plastry buraka, kopru włoskiego oraz orzechy. Sałatkę polej sosem. Sałatka z selerem naciowym i rukolą.

Sałatka z selerem naciowym i rukolą [PRZEPIS]

Czas przygotowania: 20 minut

Ilość porcji: 4 Składniki: 400 g rukoli

1-2 kłącza selera naciowego

2 jabłka

50 g pestek dyni

1 marchewka

3 łyżki oliwy z oliwek

1 opakowanie Sosu sałatkowego Koperkowo-ziołowego Knorr

Sposób przygotowania:

Upraż pestki dyni na suchej patelni. Odstaw na bok.

Sos sałatkowy Koperkowo-ziołowy Knorr połącz w naczyniu z trzema łyżkami wody oraz trzema łyżkami oliwy z oliwek.

Obierz kłącze selera. W tym celu wyciągnij z łodygi włókniste nitki i pokrój je pod skosem w cienkie paseczki. Obierz marchewkę, a z jabłek powycinaj części nasienne. Składniki pokrój pod skosem, jak selera.

Umyj rukolę i wsyp ją do miski. Do całości wrzuć marchewkę, seler, jabłka oraz uprażone pestki dyni. Sałatkę polej sosem i dokładnie wymieszaj. Drobiowa sałatka.

Drobiowa sałatka [PRZEPIS]

Czas przygotowania: 15 minut

Ilość porcji: 4 Składniki: 400 g miksu sałat

1 wędzone udko z kurczaka

50 g orzechów ziemnych

2 kłącza selera naciowego

50 g suszonych pomidorów

1 opakowanie Sosu sałatkowego Francuskiego Knorr

100 ml jogurtu typu greckiego

50 g czarnych oliwek

3 łyżki ketchupu

Sposób przygotowania:

Upraż orzechy na suchej patelni. Odstaw na bok.

Mięso drobiowe oddziel od kości, a następnie pokrój je w kostkę. Suszone pomidory oraz seler również pokrój w kosteczkę. Czarne oliwki poprzekrawaj na pół.

W naczyniu połącz zawartość opakowania Sosu sałatkowego Francuskiego Knorr z jogurtem i ketchupem.

Do dużej miski wsyp miks sałat i dodaj pozostałe składniki. Całość wymieszaj z sosem sałatkowym. Sałatka z pieczonymi paprykami.

Sałatka z pieczonymi paprykami [PRZEPIS]

Czas przygotowania: 40 minut

Ilość porcji: 4 Składniki: 400 g rukoli

2 czerwone papryki

100 g ciecierzycy z puszki

50 g pestek słonecznika

1 pęczek natki pietruszki

1 opakowanie Sosu sałatkowego Włoskiego Knorr

3 łyżki octy jabłkowego lub soku z cytryny

5 łyżek oliwy z oliwek

2 kromki ciemnego chleba żytniego

Sposób przygotowania:

Umieść papryki w piekarniku rozgrzanym do 200°C. Piecz je przez około 20-30 minut do momentu, aż warzywa zmiękną i będzie możliwe zdjęcie z nich skórki.

Kromki chleba pokrój w kostkę i obtocz w 2 łyżkach oliwy z oliwek. Kawałki pieczywa oraz pestki słonecznika rozłóż na blasze. Piecz całość przez około 5-8 minut. Gotowe grzanki i słonecznik odstaw do wystygnięcia.

Do kielicha miksera wlej 3 łyżki octu lub soku z cytryny, 3 łyżki oliwy z oliwek, dodaj natkę pietruszki oraz wsyp zawartość opakowania Sosu sałatkowego Włoskiego Knorr. Wszystko starannie rozdrobnij.

Upieczone papryki ostudź, obierz, usuń z nich skórę i pestki, a następnie pokrój w paski.

Składniki sałatki połącz ze sobą i wymieszaj z przygotowanym sosem.

Rada: Papryki po pieczeniu umieść w foliowych torebkach. Po zaparowaniu będzie łatwiej zdjąć z warzyw skórkę. Sałatka z tuńczykiem.

Sałatka z tuńczykiem [PRZEPIS]

Czas przygotowania: 20 minut

Ilość porcji: 4 Składniki: 400 g sałaty lodowej

300 g tuńczyka w sosie własnym

100 g pomidorów koktajlowych

1 puszka mieszanki warzyw meksykańskich (czerwona fasola, kukurydza, czerwona papryka)

1 opakowanie Sosu sałatkowego Greckiego Knorr

3 łyżki oliwy z oliwek

1 awokado

Sposób przygotowania:

W misce połącz ze sobą 3 łyżki oliwy z oliwek, 3 łyżki wody oraz zawartość opakowania Sosu sałatkowego Greckiego Knorr.

Odciśnij rybę, a następnie pokrusz tuńczyka i wymieszaj go z sosem.

Obierz awokado i pokrój go w kostkę o grubości około 1 cm. Sałatę umyj, osusz i porwij. Zawartość puszki meksykańskiej odcedź. Wszystkie składniki dodaj do tuńczyka.

Całość starannie wymieszaj.

Rada: Możesz wykorzystać sok pozostały po odciśnięciu tuńczyka. Zastąp nim wodę podczas przyrządzania sosu sałatkowego.

