Protest przed Collegium Novum. Przykuli się do bram, interweniowała policja. Uchwała Senatu UJ nie spełnia oczekiwań strajkujących

Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie nadal gorąco. W środę 26 czerwca podczas posiedzenia Senatu UJ została przyjęta uchwała w sprawie działań wojennych w Strefie Gazy. Z kolei Senat UJ nie przyjął projektu uchwały, którą przygotowali protestujący z Akademii dla Palestyny, którzy pod koniec maja br. rozpoczęli okupację przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie. Na zaproszenie rektora UJ prof. Jacka Popiela, projekt uchwały został zreferowany przez delegację protestujących. Jednocześnie, gdy trwały obrady Senatu UJ, interweniowała policja, ponieważ grupa osób związanych z Akademią dla Palestyny przykuła się do bram Collegium Novum na ul. Gołębiej 24.

Uchwała, która została przyjęta

W środę, 26 czerwca podczas posiedzenia Senatu UJ przyjęta została uchwała w sprawie działań wojennych w Strefie Gazy. Poniżej zamieszczamy jej pełną treść: "Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wyraża stanowczy i kategoryczny sprzeciw wobec wszystkich działań, dokonywanych w imieniu państwa Izrael oraz przez terrorystów z Hamasu, których bezpośrednią ofiarą jest bezbronna ludność cywilna, w szczególności dzieci, uchodźcy, osoby chore i starsze. Jako reprezentanci akademickiego świata współodczuwamy i solidaryzujemy się w tych dramatycznych chwilach z Rodzinami, Bliskimi i Przyjaciółmi Ofiar izraelskich bombardowań, które – według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych – doprowadziły do śmierci ogromnej liczby osób oraz do prawie całkowitego unicestwienia infrastruktury krytycznej, niezbędnej do funkcjonowania ludności. Obserwowana eskalacja przemocy, jak też nieuprawnione i bezzasadne użycie siły wobec osób nieuwikłanych w konflikt, narusza podstawowe prawa człowieka i powoduje ogromne cierpienie, co nie może być żadną miarą usprawiedliwione. Winno zostać nie tylko symbolicznie napiętnowane, lecz także poddane śledztwu i przekazane do rozpoznania powołanym do tego niezależnym instytucjom międzynarodowym.

W imieniu Wspólnoty Uniwersytetu Jagiellońskiego, apelujemy do każdej ze stron konfliktu izraelsko-palestyńskiego o pilne zawieszenie broni i natychmiastowe położenie kresu dalszej eskalacji działań wojennych, które doprowadzić muszą nieuchronnie do pogłębienia katastrofy humanitarnej w Strefie Gazy. Stanowczo apelujemy też o przestrzeganie zobowiązań wynikających z międzynarodowego prawa humanitarnego, zwłaszcza w odniesieniu do ochrony ludności cywilnej i obiektów cywilnych.

Wzywamy całą społeczność międzynarodową do intensyfikacji wysiłków dyplomatycznych na rzecz skutecznego, trwałego i sprawiedliwego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego oraz działań zmierzających do zatrzymania dalszych ataków na ludność cywilną. Zapewniamy jednocześnie, że Uniwersytet Jagielloński nie przestanie dokładać wszelkich starań dla zapewnienia możliwie najlepszej opieki kształcącym się w nim studentom i doktorantom, których konflikt izraelsko-palestyński dotknął i dotyka osobiście".

Uchwała, która nie została przyjęta

Również tego samego dnia Senat UJ nie przyjął uchwały przygotowanej przez protestujących z Akademii na Palestyny. Poniżej także zamieszczamy jej pełną treść:

"Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wyraża głębokie oburzenie sposobem prowadzenia działań wojennych przez Izrael w Strefie Gazy. Użycie nieproporcjonalnych środków doprowadziło do ogromnego cierpienia, głodu i śmierci ludności cywilnej. Strona Izraelska nie przedstawiła żadnego sposobu rozwiązania konfliktu w Gazie, który gwarantuje ludności palestyńskiej godny rozwój i uczestniczenie na równych prawach we wspólnocie międzynarodowej.

Działania armii Izraela w okupowanej strefie Gazy spełniają znamiona licznych zbrodni wojennych, w tym zbrodni ludobójstwa. Uniwersytet Jagielloński, świadomy związków Polski z Izraelem i z ludnością żydowską, wzywa do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych jak i okupacyjnych, przywrócenia pokoju oraz zastosowania takich środków organizacyjnych, które pozwolą

ludności palestyńskiej na godne życie i rozwój".

Interweniowała policja

- W czasie posiedzenia Senatu UJ, grupa osób związanych z Akademią dla Palestyny przykuła się do bram Collegium Novum na ul. Gołębiej 24, tym samym utrudniając normalne funkcjonowanie budynku. Interwencję w tej sprawie z własnej inicjatywy podjęła policja - informuje Kamil Sikora z Biura Prasowego UJ. Krakowska policja informuje nas, że uzyskała informacje o tym, że przy budynku UJ odbywa się zgromadzenie, które nie zostało zgłoszone. Policjanci przybyli na miejsce wylegitymowali osoby, które tam się znajdowały. W zgromadzeniu miało brać udział dziewięć osób, z czego sześć od kilku godzin nadal pozostaje przykutych do bram.

"Zostaniemy tu tak długo, jak będzie trzeba"

- Nasza uchwała nie przeszła, natomiast Senat UJ wystosował swoją własną propozycję, tzn. inny tekst, który dosłownie cytując stanowisko pana rektora, był uzupełnieniem stanowiska KRUP-u sprzed dwóch miesięcy, które według nas w dalszym ciągu przedstawia obrzydliwą, symetrystyczną narrację, w której Palestyńczycy zrównywani są z Izraelem, nie pada w ogóle słowo "ludobójstwo", jest to opisywane jako konflikt palestyńsko-izraelski, oczywiście jakoby rozpoczął się od 7 października. Uważamy, że naprawdę po 8-miesiącach ludobójstwa i tragedii, która się dzieje w Strefie Gazy, biorąc oczywiście pod uwagę, że UJ reprezentuje sobą jakieś wartości, a jego dewizą jest „Więcej znaczy rozum niż siła” (Plus ratio quam vis) to powinien odejść od tej narracji symetrystycznej i wskazać na to, że to Państwo Izrael dokonuje ludobójstwa na Palestyńczykach - wyjaśnia Zuzanna Piotrowicz, która reprezentuje protestujących.

Piotrowicz zapewnia, że protestujący są przygotowani na to, by prowadzić strajk okupacyjny tak długo, jak będzie to konieczne.

Protest trwa od końca maja

Przypominamy, że grupa osób studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęła 24 maja, strajk okupacyjny na terenie Collegium Broscianum przy ul. Grodzkiej. To odpowiedź na niespełnione postulaty z niedawnych petycji do władz polskich uczelni, w których domagano się bojkotu izraelskich instytucji, organizacji, uczelni i firm. - Wiemy, że uniwersytet może spełnić nasze postulaty, ponieważ przyjął już podobne stanowisko wobec rosyjskich uczelni po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Liczymy, że rektor zgodzi się na nasze postulaty i wszyscy będziemy mogli rozejść się do domów, bądź zorganizować wykłady - mówił kilka dni później Rafał, student filozofii. Studenci podtrzymali żądania z listu otwartego z połowy maja. To wtedy trafiły one do rektora uczelni z pierwszą partią ponad 2,8 tys. podpisów poparcia. Autorzy tamtej petycji pisali m.in., że są przerażeni "skalą i okrucieństwem izraelskich działań od 7 października zeszłego roku, które osiągnęły niespotykany dotąd poziom w długiej i brutalnej historii okupacji Palestyny".

Akademia dla Palestyny domaga się: publicznego, stanowczego i jednoznacznego potępienia ataku Izraela na Strefę Gazy oraz okupacji Palestyny,

natychmiastowego zerwania współpracy z izraelskimi instytucjami akademickimi, ośrodkami badawczymi i innymi organizacjami i firmami,

udostępnienie informacji o tym, z jakimi podmiotami tego typu UJ prowadzi współpracę i w jakim zakresie,

bojkotu izraelskich instytucji na szczeblu krajowym i międzynarodowym, do czasu zakończenia okupacji Palestyny, uznania prawa Palestyńczyków do równości i samostanowienia oraz uznania prawa do powrotu dla palestyńskich uchodźców.

