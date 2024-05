Kolejny strajk okupacyjny na Uniwersytecie Jagiellońskim. Protest w sprawie Izraela został zalegalizowany

Tak jak studenci zakładali jeszcze przed rozmową z rektorem, w poniedziałek negocjacje dotyczyły wyłącznie warunków strajku. Wśród żądań studentów znalazły się: legalizacja strajku i gwarancja braku represji wobec strajkujących, możliwość organizowania wydarzeń akademickich w czasie trwania okupacji na terenie trwania okupacji, możliwości kontrolowania wydarzeń w wybranych salach, brak konieczności legitymowania się, brak ograniczeń liczby osób mogących brać udział w strajku, możliwość kontroli nad bramą wjazdową na teren Wydziału, a także dostęp do infrastruktury.

- Podczas dzisiejszych rozmów prowadzonych przy ul. Grodzkiej 52 nasza delegacja była reprezentowana przez rektora prof. Jacka Popiela, prorektora ds. rozwoju prof. Jarosława Górniaka i dziekana Wydziału Filozoficznego prof. Jacka Nowaka. To, co udało się ustalić, to przebieg samego strajku, tak by odbywał się on w sposób bezpieczny. Słownie mamy już zapewnienia i teraz czekamy na to, żeby to spisać i podpisać przez obie strony. Chodzi tu m. in. o dostęp do sal, doprecyzowanie, w jaki sposób będzie się odbywało wejście - i ogólnie kwestie techniczne strajku - mówił Adam Koprowski, rzecznik prasowy UJ. Dodał: - Rektor przypomniał też stanowisko Kolegium Rektorskiego UJ, stanowisko Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a także powiedział też, jak wygląda nasza współpraca ze stroną izraelską. Jednak kolejne rozmowy jeszcze będą prowadzone.